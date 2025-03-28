Ramazan Bayramı’nda Açık Görüşler Düzenlenecek

RAMAZAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak açık görüşlere dair açıklama yaptı. Açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için yarım saatten az, bir buçuk saatten fazla olmamak kaydıyla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az, üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞ SÜRELERİ VE İŞLEYİŞ

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş tarihi ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program belirli yerlere asılacak, böylece tüm ziyaretçiler kolayca görebilecek. İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurum yönetimi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri alacak. Görüş mahallinde yeterli sayıda dış güvenlik görevlisi bulunacak.

DİSİPLİN CEZALARI VE İKİNCİ GÖRÜŞLER

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yapılmasına izin verilmeyecek. Bir kez görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere ikinci defa görüş izni verilmeyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücre cezası almış olan hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.