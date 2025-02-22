Ramazan Bu Yıl 29 Gün Sürecek

RAMAZAN AYI YAKLAŞIYOR

Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yeniden kapımıza geliyor. Oruçlar başlanacak, aileler iftar ve sahur sofralarında bir araya gelecek. İhtiyaç sahipleri unutulmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın yaptığı kameri ay hesaplamalarına göre, bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Şevval ayının hilali, Ramazan’ın 29’uncu günü akşamı görülecek.

İLK TERAVİH NAMAZI 28 ŞUBAT’TA

Ramazan’ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

KADİR GECESİ 26 MART’TA İDRAK EDİLECEK

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin yapıldığı bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak belirtilen Kadir Gecesi 26 Mart’ta idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 30 MART’TA BAŞLAYACAK

Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Müslümanların sevinç ve heyecanla beklediği zaman dilimlerinden birinin Ramazan olduğunu belirtiyor. Çalış, Ramazan boyunca evlerde iftar verme çabasının yaygınlaştırılmasının önemini ifade ediyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE AKRABALAR UNUTULMAMALI

Çalış, “Hiç şüphesiz Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz.” diyor.

KUR’AN-I KERİM İLE DAHA FAZLA HEMHAL OLUNMALI

Ramazan’ın Kur’an-ı Kerim ayı olduğunu hatırlatan Çalış, bu ayda Kur’an ile daha fazla meşgul olmanın önemine dikkat çekiyor.

RAMAZAN ORUCUNUN NEDENİ

Dinî ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına vurgu yapan Çalış, “Orucun başlangıcı ve bitişi Ramazan ayında olur. Ramazan ayı hicri takvimdeki aylardan biridir. Ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca Ramazan ayı her yıl 10-11 gün kadar daha erkene gelir. Dolayısıyla Ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bunun sonucudur.” bilgisini paylaşıyor.

ZEKAAT VE İNFAKLARIMIZ YIL BOYUNCA SÜRMELİ

Müslümanların Ramazan’da infaklarını artırmaları gerektiğini söyleyen Çalış, “Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle boğuşuyor. Bu yüzden Ramazan ayında artırdığımız zekât ve infaklarımızı yıl boyunca da sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz.” şeklinde konuşuyor.