Ramazan’da Gıda Fahiş Fiyatları Üzerine Denetim Başlatıldı

Ramazan ayı nedeniyle gıda fiyatlarında tavan yapan artışlar, denetimlerle kontrol altında tutulmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, bu vesileyle sosyal medya üzerinden bilgilendirici bir paylaşımda bulundu. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yaparak 4 merkez ilçe ve Ergani’de kasap işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE CİDDİ CEZALAR UYGULANDI

Yapılan denetimlerin sonuçlarına dair açıklama yapan bakanlık, şu bilgileri paylaştı: “Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında 37 firmada 379 ürün denetlendi.” Özellikle kuzu eti ve benzeri ürünlerini 700 lira ile 900 lira arasında satışa sunan 33 firmadan savunma talep edildi. Fiyat etiketi denetimlerinde ise 32 firmada 264 ürün incelendi ve 21 firmada 95 ürünle ilgili mevzuata aykırılık belirlendi. Toplamda 377 bin 435 lira idari para cezası uygulandı.

SAVUNMALARDEN SONRA HUKUKİ AŞAMA BAŞLAYACAK

Denetim sonrasında, firmalardan alınacak savunmaların ardından konunun Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği kaydedildi.