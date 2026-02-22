Ramazan Denetimlerinde 377 Bin 435 Lira Ceza Uygulandı

Ramazan sürecinde gıda fiyatlarındaki anormal artışlar üzerinde denetimlerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 4 merkez ilçe ve Ergani’deki kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi kontrolü gerçekleştirdiği vurgulandı.

377 BİN 435 LİRA CEZA UYGULANDI

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, haksız fiyat artışı taşıyan durumlarla ilgili olarak 37 firma üzerinde toplamda 379 ürün incelendi. Kuzu eti ve benzeri ürünleri 700 ile 900 lira arasında satışa sunan 33 firmadan savunma talep edildiği belirtildi. Fiyat etiketi denetimleri çerçevesinde ise 32 firmada 264 ürün gözden geçirilmiş olup, 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık bulunduğu kaydedildi. Bu denetimler neticesinde toplamda 377 bin 435 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

DOSYALAR HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULUNA GİDECEK

Alınacak savunmaların ardından, denetim sonuçları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceği bildirildi.