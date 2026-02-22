Artemis II Fırlatılması Yeniden Ertelendi Açıklaması Geldi

artemis-ii-firlatilmasi-yeniden-ertelendi-aciklamasi-geldi

NASA, AYA DÖNÜŞ PROGRAMINI ERTELEDİ

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, ‘Artemis’ olarak bilinen Ay’a dönüş programının bir parçası olan Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu ‘Artemis II’nin fırlatışını roket sisteminde yaşanan aksaklıklar sebebiyle ertelemek zorunda kaldı. NASA Direktörü Jared Isaacman, sanal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Artemis II’ misyonuna yönelik gerçekleştirilen testler sırasında roket sistemindeki helyum akışında bir kesinti olduğunun belirlendiğini aktardı.

ROKET KENEDY UZAY MERKEZİNE GÖNDERİLECEK

Isaacman, sorunun kaynağının muhtemel bir hatalı filtre, vana veya bağlantı plakası olabileceğini belirtti. Etkilenen bölgenin incelenip onarılabilmesi adına roketin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne geri çekilmesi gerektiği bilgisini verdi.

NİSAN AYINA FIRDATILACAK

‘Artemis II’ misyonunun mart ayında gerçekleşemeyeceğini ifade eden Isaacman, “Artemis II onarım çalışmalarının sonucuna bağlı olarak nisan ayının başında ya da sonunda fırlatılacak” açıklamasında bulundu.

