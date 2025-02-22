Ramazan İçin Özel Menü Hazırlıkları Tamamlandı

RAMAZAN’IN GELİŞİ HAZIR YEMEK SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK YARATIYOR

1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemek alanında da canlılık oluşturuyor. Hazır yemek sektörü, Ramazan ayının yaklaşmasıyla iftar yemekleri ve kumanya hazırlıklarını tamamladı. Normalde 150-200 lira olan 4 kap yemek, iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında sunuluyor. Paketli olarak bu fiyat 550-600 liraya kadar yükselebiliyor. Masaya servis edilen etli ve tavuklu serpme iftar yemekleri ise 650-1.000 lira arasında değişiyor. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, fabrikaların genellikle 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştığını vurgulayarak, iftar vaktinin bu saatler dışında kaldığını belirtiyor.

BİRÇOK KURUMLARDAN DESTEK BEKLENİYOR

Ramazan ayında öğle yemeği saatlerinde yoğunluğun azalmasını beklediklerini ifade eden Bozdağ, “Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı Ramazan kumanyaları ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız.” diyor.

KUMANYA PAKETLERİ FİYATLARI VE İÇERİKLERİ

Bozdağ, Ramazan’a özel kumanyaların un, yağ, makarna ve pirinç gibi bir ay boyunca tüketilebilecek ürünlerden oluştuğunu belirterek, “Şu anda 26 gün üzerinden hazırlıyoruz. Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu da 4 kişilik bir ailenin erzakını karşılayabilecek nitelikte bir değer. Bunu işverenlerimize sunuyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

ÖZEL İFTAR MENÜLERİ İLE YENİDEN ŞEKİLLENEN FİYATLAR

Bozdağ, Ramazan’da standart 4 çeşit yemek yerine özel iftar yemeklerinin sunulacağı bilgisini veriyor. Çorba ile başlayıp, kavurma etle devam eden, tereyağlı pilav, Osmanlı tulumbası ve yerli içecek ile zenginleştirilmiş 8-10 çeşit iftar menüsü oluşturduklarını açıklıyor. Bu menüler dökme yemek ya da paketli olarak sunulabiliyor. Dökme yemek şeklinde sunulduğunda, normalde 150-200 lira olan 4 kap yemeği, iftariyeliklerle 380-420 lira aralığında satılmakta. Pakete döndüğünde ise bu fiyat 550-600 liraya kadar çıkıyor. Masaya servis edilen etli ve tavuklu serpme yemeklerin fiyatları ise 650-1.000 lira arasında değişiyor.