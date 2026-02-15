Ramazan Öncesi İhtiyaç Sahiplerine 1,9 Milyar Lira Destek

Ramazan, paylaşım ve dayanışma ruhunun öne çıktığı bir dönem. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hızlı ve etkili destek sağlanması bekleniyor. Ramazan öncesinde, bu hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,9 milyar lira aktarılmış durumda. Vakıflara yönlendirilen bu kaynağın, ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İÇİN DESTEKLER

Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde, ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yardımlar devam ediyor.