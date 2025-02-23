Ramazan Öncesi Yemek Sektöründe Hazırlık Tamamlandı

RAMAZAN HAZIRLIKLARI

1 Mart’ta başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelişi, birçok sektörü etkilediği gibi hazır yemek sektöründe de hareketlilik yaratacağı öngörülüyor. Özellikle diğer aylarda yapılan öğle yemeklerinin yerine, iftar saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor. Sektör yetkilileri, bu özel dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak Ramazan ayına hazırlanıyor.

BEKLENTİLER VE HAZIRLIK SÜRECİ

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, yaptığı açıklamada fabrikaların sabah 08:00-17:00 saatleri arasında çalıştığını belirtirken, iftar vaktinin bu saatlerin dışında kaldığına dikkat çekiyor. Ramazan ayında öğle yemeklerinin yoğunluğunun azalmasını beklediklerini dile getiren Bozdağ, “Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız.” diyor. Bozdağ, ramazana özel hazırlanan kumanyaların un, yağ, makarna, pirinç gibi ürünleri kapsadığını vurgulayarak, “Aylık 3 bin 500-4 bin lira aralığında kumanya paketleri hazırlıyoruz. Bu, 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer.” diye ekliyor.

ÖZEL İFTAR MENÜLERİ

Ramazan süresince standart 4 çeşit yemek yerine, özel iftar yemekleri sunulacağı bilgisini veren Bozdağ, “Çorba ile başlayıp, kavurma etle devam eden, tereyağlı pilavından Osmanlı tulumbasına ve yerli içeceğe kadar 8-10 çeşit özel iftar menüsü yapıyoruz.” diyerek detayları paylaşıyor. Bu menüler, dökme yemek olarak verilebildiği gibi paketli seçenekler de sunuyor. Dökme olarak sunulan bir iftar menüsünün fiyatı 380-420 lira arasında değişirken, paketli seçeneklerde bu fiyat 550-600 liraya kadar çıkıyor. İftariyeliklerle gösterişe dönük bir hizmet sunan Bozdağ, çadır veya bahçelerde sunulan etli ve tavuklu yemeklerin ise 650-1000 lira arasında olduğunu belirtiyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Bozdağ, Ramazan ayı boyunca tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veriyor. “Ramazan kondu” gibi denetimsiz yerlerde hazırlanan toplu iftar yemeklerinin zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Bozdağ, “İnsanlara yardım edeyim derken birçok hastalığa davetiye çıkarabilirsiniz.” şeklinde uyarıda bulunuyor. Tüketicilerin yaşadıkları ilde tarım il müdürlüklerinde lisanslı yemek firmalarından ya da Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu’na bağlı üyelerden yemek almaları önerisinde bulunarak, bu önlemin önemini vurguluyor. Özellikle mevlit, köy veya cami derneklerinde yaşanan zehirlenme vakalarının sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşların lisanslı firmalardan yemek satın almalarının daha güvenilir olacağını belirtiyor.