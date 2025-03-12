Ramazan Pidesinden Çıkan Para Zabıtayı Şaşırttı

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı’nın başlangıcından itibaren şehir merkezinde denetimlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde, 8 dilenci dilenirken yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne getirilen dilencilere yapılan aramada, bu kişilerin elinde bulundurdukları para sayılarak tutanak tutuldu. Bir dilencinin elinden düşürmediği Ramazan Pidesinin içi açıldığında, dilencinin günlük gelirinin 617 lira olduğu zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

DENETİM SAYISINDA ARTIŞ

Denetimlere katılan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Faruk Erberk, yapılan çalışmalarda yakalanan dilencilerden birisinin, gelirini Ramazan pidesinin içine sakladığını belirtti. Erberk, “Yozgat Belediyesi olarak yıl boyunca dilencilere karşı denetimlerimiz devam ediyor. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte insanların dini hassasiyetlerini kullanan dilenciler arttı. Bu vakalar yaklaşık iki-üç katına çıkıyor. Biz de zabıta ekiplerimizle bu operasyonları arttırdık. Sabah, akşam ve gece olmak üzere 24 saat boyunca bu dilencileri, daha dilenmeye başlamadan veya dilenirken yakalıyoruz” dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Erberk, “Bugün yaptığımız denetimlerde yaklaşık 7-8 vakaya ulaştık. Özellikle bir vakada, pide içerisinde gizlenmiş 617 lira ele geçirdik. Bu dilenciler, maalesef insanların dini duygularını kullanarak insanları kandırıyor. Vatandaşlarımızdan, dilencilere mümkün olduğunca para vermemelerini, imkanı olanların gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Zabıta Müdürü, denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, “Beş vakit namazda, namaz sonlarında da insanların duygularını kullanan dilencilere karşı sivil tim oluşturarak bu kişileri tespit ediyoruz. İlgili işlemler, tutanaklar ve cezai yaptırımlar uygulanıyor. Teslim aldığımız paraları resmi tutanak ile belediye hesabına aktarıyoruz. Dilencileri uyarıyor, tekrarı halinde ceza işlemlerinin süreceğini bildiriyoruz” şeklinde ekledi.