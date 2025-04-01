Ramazanda Mekke ve Medine Ziyaretçi Sayısı 122 Milyon

RAMAZAN SÜRESİNCE ZİYARET SAYISI

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı’nın yaptığı açıklamayı paylaştı. Bu açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’yi toplamda 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret ediyor.

UMRE İBADETLERİNDEKİ ARTIK

Ramazan süresince, umre ibadetini yerine getirenlerin sayısı 16 milyon 558 bin 241 kişiyi buluyor. Bu dönemde Mescid-i Haram’da 75 milyon 573 bin 928 kişi, Mescid-i Nebevi’de ise 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kılıyor.