Rams Park Zemini Neden Örtülmedi?

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda’nın AZ Alkmaar takımı ile karşılaşacak. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle RAMS Park, beyaz bir örtüyle kaplandı. Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki kaderini belirleyecek bu müsabakaya geri sayım devam ederken, zemin üzerindeki örtünün neden kaldırılmadığı tartışma konusu oldu.

ZEMİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMEME NEDENİ

RAMS Park yetkilileri, AZ Alkmaar’ın stadyumda gerçekleştireceği antrenman nedeniyle zemin üstüne örtü örtmemeyi tercih etti. Özellikle örtünün serilmesinin oldukça zahmetli olduğu ve antrenman öncesi örtü serip kaldırmanın zeminin durumu üzerinde olumsuz etkide bulunacağı belirtildi.

ANTRENMAN SONRASI ZEMİN İÇİN GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAK

AZ Alkmaar antrenmanının ardından stadyum yetkilileri, zemin için gerekli önlemleri alarak örtüyü serip bırakacak. Oyun saatine kadar zemin üzerinde kalacak olan örtü, maç saatine yaklaşılırken kaldırılacak. Böylelikle maça en iyi zemin koşullarıyla başlanması hedefleniyor. Maç sonrası zemin bakım işlemleri gerçekleştirilerek örtü tekrar serileceği ve Fenerbahçe karşılaşmasına kadar zemin üzerinde kalacağı planlanıyor.

MAÇ SAATİ VE DETAYLAR

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan bu kritik müsabaka, 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te RAMS Park’ta gerçekleşecek. İlk karşılaşmada AZ Alkmaar, Galatasaray’ı 4-1 yenerek avantaj sağlamıştı.