Rasim Ozan Hakkında Hapis Cezası İstemi

SOSYAL MEDYA İDDİALARI VE GÖZALTINA ALINMA

Sosyal medya platformunda CHP’ye kayyum atanacağı yönünde iddialar ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı, bu konuda başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Sonrasında adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Kütahyalı aleyhine bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KÜTAHYALI’NIN AÇIKLAMALARI

Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’ye kayyum atanması ile ilgili bir paylaşım yaparak, bu bilgiyi “kendi gözlemiyle” ortaya attığını ifade etti. Savcılık ifadesinde herhangi bir yetkiliden bilgi almadığını belirtirken, kendisinin bu durumu “şehvet ve heyecanla” paylaştığını dile getirdi.