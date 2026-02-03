Real Madrid: Arda Güler Krizinde Gergin Atmosfer

Real Madrid soyunma odasında gerilim artıyor. Kulüp içinde, teknik direktörün yönetim tarzının bazı oyuncular arasında huzursuzluk yarattığı gündeme geliyor. Özellikle süre ve rol dağılımındaki adaletin sorgulandığı, bazı futbolcuların sürekli ön planda bulunduğu iddiaları dikkat çekiyor. İçerideki algıya göre, teknik direktörün Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham’ı memnun etmeye odaklandığı, diğer oyuncuların geri planda kaldığı yönünde görüşler mevcut.

TEKNİK EKİPLE ARADAKİ İLİŞKİ BOZULUYOR

Bu durumun merkezinde yer alan isimlerden biri ise Arda Güler. Genç futbolcu, gösterdiği özveri ve profesyonel tutumuna rağmen yeterli süre ile destek göremediğini düşünüyor. Bir kaynakta, Arda’nın herhangi bir performans sergilemesine rağmen teknik heyetin tercihlerinin değişmediği düşüncesinin öne çıktığı ifade ediliyor. Bu durum, oyuncunun sabrını zorlayarak teknik ekip ile ilişkisinde ciddi bir mesafe yarattığı bildiriliyor.

BELLINGHAM’A TANINAN AYRICALIK DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Güler, diğer oyuncular hata yaptığında kenara alındığı sırada Jude Bellingham’a neden bu kadar koşulsuz destek verildiğini anlamakta güçlük çekiyor. Soyunma odasında benzer hayal kırıklıklarını yaşayan diğer oyuncuların da bulunduğu belirtildi. Teknik ekip tarafından bazı yıldızlara performanslarından bağımsız ayrıcalıklar tanınması, genç ve hırslı futbolcular arasında huzursuzluk yaratıyor. Kulüp içinde, Arda Güler örneğinin tekil bir durum olmadığı ve bu dengenin sağlanmaması halinde sorunun daha da büyüyebileceği ifade ediliyor.

