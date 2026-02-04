Kars’ta Hasta Çocuklar İçin Mehmetçik Seferberliği

KARS’TA OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI ULAŞIMI ETKİLİYOR

Kars genelindeki olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara sebep olmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde yüksek ateş şikayeti bulunan iki çocuğun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbarın alınmasının ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemede zorluk çekti.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ DEVREDE

Tipinin yoğun şekilde etkili olduğu bölgede hasta çocuklara ulaşmaya çalışan ambulans, kara saplanarak mahsur kaldı. Bu durumun bildirilmesi üzerine Akyaka Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri alana yönlendirildi. İş makinelerinin yoğun çalışması sonucunda kara saplanan ambulans kurtarılırken, yolun bir kısmı tekrar ulaşıma açıldı.

MEHMETÇİK’TEN DESTEK

Yolun geri kalan kısmının tamamen kapalı olmasının yanı sıra tipinin şiddetinin artması sebebiyle Mehmetçik devreye girdi. Paletli amfibi araçla köye ulaşan Mehmetçik, ateşler içinde yatan iki çocuğu evlerinden alarak güvenli bir şekilde bekleyen ambulansa taşıdı. Mehmetçik’in kucağında ambulansa ulaştırılan çocuklar, ilk müdahalelerin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altında olan çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.