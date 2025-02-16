Real Madrid’de Arda Güler’e Süre Yok

REAL MADRID’İN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜNDE YARA

LaLiga’da zirvede bulunan Real Madrid, dün akşam oynanan Osasuna karşılaşmasında 2 puan kaybederek şampiyonluk hedefinde zorluk yaşadı. Maçta milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde beklerken sahada süre bulamadı.

ARDA GÜLER’İN FORMADA ŞANSI YOK

Son 3 lig maçında forma şansı bulamayan Arda Güler, en son Real Valladolid ile oynanan karşılaşmada 17 dakika sahada kalmıştı. Real Madrid’de Arda Güler’in kenarda ısınma görüntüleri dikkat çekti. Osasuna karşısında uzun bir süre kenarda ısınan milli oyuncu, oyuna girmeyeceğini anladığında kulübeye geri döndü.

ANCELLOTTİ’İN DEĞİŞİKLİK STRATEJİSİ

Osasuna mücadelesinde yalnızca bir oyuncu değiştiren Ancelotti, bu değişimin gerekçesi ve Arda Güler ile Endrick’in neden süre alamadığıyla ilgili gelen soruya “Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim” şeklinde cevap verdi.