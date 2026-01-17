manchester-derbisinde-united-2-0-la-galip-geldi

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE MANŞESTER DERBİSİ!

İngiltere Premier Lig’in 22. haftası, Manchester derbisine ev sahipliği yaptı. Manchester United, Old Trafford’da Manchester City’i konuk etti ve maç sonucunda sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

GOLLER VAR KONTROLÜYLE İPTAL OLDU

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısında 34. dakikada Diallo, 41. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Mount ile bulduğu gollerin, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle şanssız bir durumla karşılaştı. Bu sonuçla, Manchester United üç maçlık beraberlik serisini sona erdirdi ve puanını 35’e çıkararak maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Diğer yandan, Manchester City ise son dört maçında galibiyet elde edemeyerek 43 puanla 2. sırada konumlandı.

CARRICK, İLK MAÇINDA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Manchester United’da Ruben Amorim’in ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, Manchester City’e karşı çıktığı ilk maçında rakibini 2-0 mağlup ederek galibiyete ulaştı. Carrick, önemli bir derbi zaferi ile birlikte üç puanı cebine koymayı başardı.