Real Madrid’in Paylaşımı Türk Futbolseverleri Heyecanlandırdı

Gerçekleşecek olan büyük El Clasico öncesinde Real Madrid’in resmi sosyal medya hesaplarında dikkat çekici gelişmeler meydana geldi. Xabi Alonso’nun muhtemel ilk 11’ini merakla bekleyen futbolseverler, kulübün paylaştığı ilk görsel ile şaşkınlık yaşadı.

ARNAV GÜLER’İN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid’in resmi hesabından yapılan ilk 11 paylaşımında, milli futbolcumuz Arda Güler’in adı ve görseli yer aldı. Bu görsel, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplarken, sosyal medya platformlarında “Arda El Clasico’da 11 başlıyor” heyecanı hakim oldu.

