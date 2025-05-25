Real Madrid’in Yeni Teknik Direktörü Xabi Alonso

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENDİ

Şampiyonlar Ligi ve ligde beklenen başarıyı elde edemeyen eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olduğu netleşti. Real Madrid, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Xabi Alonso’yu atadı. 2018-19 sezonunda Real Madrid altyapısında teknik direktörlük yapan Alonso, 2019-20 sezonunda Real Sociedad B Takımı’nın başına geçti.

XABI ALONSO’NUN BAŞARILARI

İspanyol teknik direktör, 5 Ekim 2022’de Alman ekibi Bayer Leverkusen’in teknik direktörlüğüne geçti. Alonso, burada 140 karşılaşmada 2.14 puan ortalaması tutturmayı başardı. 43 yaşındaki teknik adam, Bayer Leverkusen döneminde Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kazanarak önemli başarılara imza attı.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamada, Xabi Alonso’nun 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren 30 Haziran 2028’e kadar olan süreçte kulübün teknik direktörlüğünü yapacağı belirtildi.