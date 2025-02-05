More
Spor

Real Madrid, Leganes’i Son Dakika Mağlup Etti

real-madrid-leganes-i-son-dakika-maglup-etti

LEGANES VE REAL MADRID MAÇINDA DRAMATİK SON

Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Estadio Municipal’de gerçekleştirilen maçta, eflatun-beyazlı ekip son anlarda attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

REAL MADRİD’İN GOL KAYNAKLARI

Madrid temsilcisinin galibiyeti, 18. dakikada Luka Modric, 25. dakikada Endrick ve 90+4. dakikada Gonzalo Garcia’nın kaydettiği gollerle sağlandı. Maçın son anları, taraftarları tedirgin eden bir heyecanla geçti.

ÖNEMLİ

Gündem

Annem Ankara’da Güneş’in Babası Kim?

BKM yapımı ‘Annem Ankara’, başrolünde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dokuzuncu bölümüyle yayınlandı.
Manşet

Mario Lemina Resmen Galatasaray’da! Transfer Detayları Açıklandı

Galatasaray, Wolverhampton'dan Gabonlu orta saha Mario Lemina'yı transfer ettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.