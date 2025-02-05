Real Madrid, Leganes’i Son Dakika Mağlup Etti

LEGANES VE REAL MADRID MAÇINDA DRAMATİK SON

Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Estadio Municipal’de gerçekleştirilen maçta, eflatun-beyazlı ekip son anlarda attığı golle rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

REAL MADRİD’İN GOL KAYNAKLARI

Madrid temsilcisinin galibiyeti, 18. dakikada Luka Modric, 25. dakikada Endrick ve 90+4. dakikada Gonzalo Garcia’nın kaydettiği gollerle sağlandı. Maçın son anları, taraftarları tedirgin eden bir heyecanla geçti.