Spor

Real Madrid’li 4 Futbolcuya Soruşturma Açıldı

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UEFA AÇIKLAMASI

UEFA, Atletico Madrid ile 12 Mart’ta gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, taraftarlara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirtilen Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

PENALTILARLA ÇEYREK FİNALE YÜKSELİŞ

Real Madridli oyuncular, Atletico Madrid’i 4-2’lik penaltı skoru ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri bu karşılaşma sonrasında rakip takım seyircisinin önünde abartılı sevinç gösterileriyle dikkat çekti.

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