Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 yendi

REAL MADRID, MAÇI KAZANDI

İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid, Mallorca ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Real Madrid, maçı 2-1’lik skorla kazandı. Mallorca, karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca 11 dakika sonra Martin Valjent’in attığı golle öne geçti. Real Madrid, bu gole 68. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi. Maçın son anlarında, 90+5’te Jacobo Ramon’un attığı golle Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER SAHADA

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına katkı sağladı. Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 78’e çıkardı. Mallorca ise 47 puanda kaldı.

GÖZLER GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla’nın deplasmanına gidecek. Mallorca, evinde Getafe’yi konuk edecek. Bu karşılaşmalar heyecanı artırıyor.