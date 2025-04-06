Real Madrid Şampiyonluk Yolunda Sakatlandı. Valencia’ya 2-1 Yenildi. Arda Güler Son Dakikada Oynadı

REAL MADRİD VALENCIA’YA 2-1 YENİLDİ

İspanya La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid, Valencia’yı Santiago Bernabéu’da ağırladı. Mücadeleyi Valencia 2-1’lik skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili oyun sergiledi.

VALENCIA İLK YARIDA FARKI YAKALADI

Valencia, 15. dakikada Mouctar Diakhaby’nin golüyle öne geçti. Real Madrid ise 11. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Vinicius Junior’ın vuruşunda top üst direkten döndü. İlk yarı Valencia’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

VINICIUS İKİNCİ YARIDA DENGELEDİ

İkinci yarıda Real Madrid baskısını artırdı ve 55. dakikada Vinicius Junior skoru 1-1’e getirdi. Ancak Valencia son dakikalarda yine farkı buldu. 90+5. dakikada Hugo Duro’nun attığı golle Valencia sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER SON DAKİKALARDA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın 85. dakikasında oyuna dahil oldu. Genç yıldız, kısıtlı sürede etkili bir performans sergiledi. Bu sonuçla Valencia puanını 34’e yükseltirken, Real Madrid 63 puanda kaldı.

LİGDE BİR SONRAKİ MAÇLAR

Valencia, ligdeki bir sonraki maçında Sevilla’yı ağırlayacak. Real Madrid ise Deportivo Alaves deplasmanına gidecek. La Liga’da şampiyonluk yarışı kızışırken, her maç büyük önem taşıyor.