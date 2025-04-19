Real Madrid Taraftarından Şok Liste

REAL MADRİD TARAFTARINDAN TEPKİLER ARTIYOR

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal’a elenen Real Madrid’de taraftarların tepkisi giderek büyüyor. Sportif direktör ve teknik direktör Carlo Ancelotti’ye yönelik eleştiriler yükselirken, taraftarlar kadro planlamasında eksiklik olduğunu vurguluyor. İspanyol basınından AS’ın düzenlediği anket aracılığıyla, sezon sonunda takımdan ayrılmasını istedikleri futbolcuları belirlemeye çalışan taraftarlar, bu konuda açık bir tavır sergiliyorlar.

Ankete toplamda 54.853 kişi katıldı. Bu oylama sonucunda, 40.084 oyla Vallejo, takımdan gönderilmesi istenen birinci isim olarak öne çıkıyor. Real Madrid taraftarları, Vallejo’nun performansını yeterli görmemekte ve onun yerini bir başka futbolcuyla doldurmak istiyor.

LUCAS VAZQUEZ VE ALABA TEPKİ ÇEKİYOR

Taraftarların %14’ü, Lucas Vazquez ve Alaba’nın da takımdan ayrılmasını gerektiği görüşünde birleşiyor. İkilinin performansları, taraftarların eleştirisine sebep oluyor. Ayrıca Mendy, aldığı %10’luk oy oranıyla listede 4. sırada bulunuyor. Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ise %9 oyla 5. sırada yer alıyor. Bu durum, Real Madrid taraftarlarının kadroda bir değişim arzusu içinde olduğunu gösteriyor.