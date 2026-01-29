Real Madrid Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor

Xabi Alonso’nun takımdan ayrılmasının ardından Alvaro Arbeloa’yı teknik direktör olarak atayan Real Madrid, Lizbon’da Benfica’ya karşı yaşanan 4-2’lik ağır yenilginin ardından sabrını yitirerek teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

HEDEFTEKİ İSİM: UNAI EMERY

İspanyol muhabir Ramon Alvarez de Mon’un verdiği bilgiye göre, Real Madrid yönetimi, yeni teknik direktör olarak Aston Villa’da başarılı bir performans sergileyen Unai Emery’yi bir numaralı aday olarak belirledi. Yönetim, Emery’nin seçilmesinin sebeplerini şöyle sıralıyor: Yönetim ve zor soyunma odası idaresinde tecrübeli oluşu, detaylı maç hazırlığı ve taktiksel zekası ile tanınması, az süre alan oyunculardan yüksek verim alma becerisi gibi yetenekleri özellikle Arda Güler gibi genç yetenekler için büyük bir artı olarak değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER SAHANIN EN İYİSİYDİ

Real Madrid’in Benfica karşısındaki kötü performansına rağmen, milli oyuncumuz Arda Güler sahada parlayan tek isim oldu. 4-2’lik mağlubiyetin yaşandığı gecede sergilediği performansla İspanyol medyasının takdirini toplayan Arda, maçta 6 anahtar pas vererek (maçın en iyisi) ayrıca toplam 57 pas ile 5 taşınmaz top kazanma istatistiği elde etti. Genç yeteneğin, Unai Emery gibi bir teknik direktörle çalışması durumunda potansiyelini daha da üst seviyelere taşıması bekleniyor.

