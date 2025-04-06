Spor

Real Madrid Valencia’ya Yenildi, Şampiyonluk Yolunda Zorlandı

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REAL MADRİD VALENCIA’YA 2-1 YENİLDİ

La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia’yı ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan taraf Valencia oldu. Valencia’nın gollerini 15. dakikada Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro kaydetti. Real Madrid’in tek golünü ise 55. dakikada Vinicius Junior attı.

VINICIUS PENALTIDAN YARARLANAMADI

Real Madrid, 11. dakikada penaltı kazandı ancak Vinicius Junior bu fırsatı gole çeviremedi. Maçın sonlarına doğru 85. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler oyuna dahil oldu.

LİG SIRALAMASINDAKİ DURUM

Bu sonuçla Valencia puanını 34’e yükseltti ve bir sonraki maçında Sevilla’yı ağırlayacak. 63 puanda kalan Real Madrid ise Deportivo Alaves deplasmanına çıkacak.

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