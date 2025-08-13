Real Madrid, WSG Tirol’ü 4-0 yendi

REAL MADRID HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI

Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, WSG Tirol ile gerçekleştirdiği hazırlık karşılaşmasını 4-0’lık net bir skorla tamamladı.

BÜYÜK PERFORMANS GÖSTEREN ARDA GÜLER

Karşılaşmada Madrid’in gollerini 10. dakikada Eder Militao, 13 ve 59. dakikalarda Kylian Mbappé, 81. dakikada ise Rodrygo kaydetti. Maçta öne çıkan isimlerden biri Arda Güler oldu. Mbappé’nin ilk golünde asist yapan milli futbolcu, 83 dakika sahada kaldı ve iki kez direkten döndü.