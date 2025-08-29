Realme, 15.000 mAh Batarya Tanıttı

REALME’NİN YENİ KONSEPT İLE GÜCÜ GÖSTERİLMİŞ

Realme, mobil teknoloji alanında devrim yaratabilecek bir konsept cihazı kamuoyuna tanıttı. Bu prototip akıllı telefon, 15.000 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesiyle geliyor.

BATARYA ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yüksek kapasiteli batarya, yalnızca uzun süreli kullanım imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tersine şarj özelliği ile de göz dolduruyor. Realme’nin cihazı, tıpkı bir powerbank gibi, diğer telefonlar ve aksesuarlar için enerji sağlayabiliyor.

KONSEPTİN PİYASA ETKİSİ

Henüz cihazın işlemci, ekran ya da kamera gibi diğer teknik detayları paylaşılmadı. Ancak, Realme’nin bu yeniliği, uzun yolculuk yapanlar ve yoğun bir şekilde telefon kullanan kullanıcılar için büyük bir ilgi uyandırabilir.