Realme P3 Geekbench Testinde İşlemcisiyle Görüldü

REAME YAKINDA P3 SERİSİNİ PİYASAYA SÜRECEK

Realme, Hindistan’da P3 serisini oldukça yakında tanıtacak. Bu serinin Pro olmayan versiyonu ise, Geekbench testinde ortaya çıktı. Cihaz (RMX5070), alışılmadık bir yonga seti ile karşımıza çıkıyor. Bu yonga setinin, Snapdragon 7s Gen 3’ün daha düşük hızda çalışan bir versiyonu ya da tamamen yeni bir işlemci olabileceği düşünülüyor.

İŞLEMCİ VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Geekbench’teki listelemelere göre, cihazın ana CPU çekirdeği, standart Snapdragon 7s Gen 3’teki 2.5 GHz hızında değil, 2.3 GHz hızında çalışıyor. Ana çekirdeğin yanı sıra, 3 performans çekirdeği 2.21 GHz hızında görev yaparken, 4 verimlilik çekirdeği ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Realme P3, Geekbench testinde yer aldı ve cihazda 12GB RAM bulunduğu görüldü. Tek çekirdek testinden 1.110 puan, çok çekirdekli testten ise 3.116 puan almayı başardı. Bu sonuçlar, Snapdragon 7s Gen 3 yonga setine sahip Realme 14 Pro+ ve global versiyonu ile Redmi Note 14 Pro+ gibi cihazlarla benzerlik gösteriyor.

KAMERA VE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Realme P3’ün, 50MP ana kameraya ve 6.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 45W kablolu şarj desteği sunması da öngörülüyor. Realme P3 serisinin Pro ve Ultra versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu modellerle ilgili şu an için fazla detay bulunmuyor.