“Reçete İle Zehir Sınırlandırılacak!”

YENİ DÖNEMDE ZİRAİ İLAÇ KULLANIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımında önemli bir değişimin başlayacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, “Bitki Reçetesi (B-REÇETE) uygulamasını başlatıyoruz. Üretici zirai ilacı artık istediği kadar alamayacak, her bitki için reçete yazılacak. Pestisitler, eczanelerden ilaç alınır gibi reçeteyle temin edilecek. Tarlanın ihtiyacı 10 birimse, 15 birimlik ilaç alınamayacak. Ürüne uygun ilaç, uygun dozda verilecek. Uygulamaya pilot bölgelerde başlayacağız, ardından tüm illerde hayata geçireceğiz” dedi. Ayrıca CNBC-e’ye göre, Bakan Yumaklı, Ankara’daki televizyon temsilcileriyle bir araya geldi ve B-REÇETE uygulaması hakkında bilgi verdi.

PESTİSİTLERİN KULLANIMINDA AZALMA HEDEFİ

Bakan Yumaklı, pestisit kullanımının azaltılmasına dair çalışmaların devam ettiğini belirtti. “Pestisit kullanımının azalması için de çalışmalarımız sürüyor. Denetimlerimiz burada devam ediyor. 27 AB ülkesinde yılda 100 bin denetim yapılmış. Sadece Türkiye olarak biz yılda 100 bin denetim yapıyoruz. Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-REÇETE, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak” dedi. Yumaklı, bunun uygulaması için bu sene pilot bölgelerde başlayacaklarını ve gelecek yıl tüm illerde gerçekleştireceklerini ifade etti.

PESTİSİTLERİN TEHLİKELİ ETKİLERİ

ABD ve Avrupa’da yapılan araştırmalar, bazı pestisitlerin çocuklarda ciddi nörolojik riskler oluşturduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine Avrupa Birliği, 2020 yılında bu kimyasalı yasakladı. Türkiye de aynı yıl, ana ihracat pazarı olan Avrupa’ya uyum sağlamak amacıyla Klorpirifos adlı ilacı kullanmaktan vazgeçti. 2021’de ise Klorpirifos-metil’in kullanımı yasaklandı. Ancak her iki pestisitin kalıntılarına Türkiye’nin ihraç ettiği gıda ürünlerinde hala rastlanmakta ve bu durum ürünlerin geri gönderilmesine yol açmakta. Greenpeace’in yaptığı çalışmada, alınan 14 tür sebze ve meyve örneğinin yüzde 61’inde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmalar, çocukların pestisitlere karşı yetişkinlere göre daha hassas olduğunu ve gelişim süreçlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor. Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerinin gelişimi nedeniyle pestisitlerin etkileri daha zarar verici olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, kritik dönemlerde pestisitlere maruz kalmanın birçok hastalık için yatkınlığın artmasına sebep olduğunu ortaya koyuyor. Pestisitlerle kanser gelişimi arasındaki ilişki ise yapılan araştırmalarda tespit edilen bazı kanser türleri arasında yer alıyor. Bu kanser türleri arasında prostat, lösemi, Burkitt lenfoma ve akciğer kanseri bulunmaktadır.