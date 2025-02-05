Redmi Note 14 Serisi Tanıtıldı: Özellikler

YENİ REDMI NOTE 14 SERİSİ TANITILDI

Xiaomi, 2025 yılına yeni Redmi Note 14 serisi ile giriş yapıyor. Bu kez sadece bir ya da iki model değil, beş farklı seçenek sunuluyor. Tüm modeller 6.7 inçlik 120Hz AMOLED ekranlarla geliyor ve fiyat/performans oranları oldukça yüksek. Ancak, Xiaomi bu modellerin Amerika’da satışını gerçekleştirmiyor; yalnızca Birleşik Krallık, Avrupa’nın büyük kısmı ve bazı global pazarlarda satışta olacak.

MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR

Beş farklı Redmi Note 14 modeli arasında dikkat çekici bazı farklar mevcut. Öncelikle, iki modelde 5G desteği bulunmuyor. Ayrıca, her bir model farklı işlemcilerle donatılmış. En hızlı performansı isteyen kullanıcılar, daha pahalı olan Redmi Note 14 Pro+ 5G modelini tercih etmelidir. Daha uygun fiyatlı modellerde ise 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Fiyatlar 200 euro ile başlayıp, en pahalı modelde 500 euroya kadar çıkabiliyor. Bu durum, cihazlar arasında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. En ucuz modelin yerine 8GB RAM’li bir modeli tercih etmeniz önerilir. Eğer telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorsanız ve bütçeniz uygunsa, 12GB RAM’e sahip modeller için 450 euro’dan fazla harcamanız faydalı olacaktır.

ŞARJ VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

En pahalı model, Xiaomi’nin süper hızlı 120W şarj özelliğini sunuyor ve bu özellik oldukça etkileyici. Ancak, kutudan şarj cihazı çıkmadığı unutulmamalıdır; bu şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekecek. Genel olarak, Redmi Note 14 serisi büyük yenilikler sunmuyor. İşlemciler biraz daha hızlı ve bazı modellerde bataryalar biraz daha büyük olmasına rağmen, kameralar ve diğer özellikler çoğunlukla değişmedi. Tüm modeller 6.7 inç ekranlara sahip ve oldukça büyük boyutlardalar. Tasarımlar ise premium modellerde daha şık ve merkezi kamerayla daha kaliteli malzemeler kullanılarak yenilenmiş durumda.

DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAYI UNUTMAYIN

Test sürecimizi tamamladığımızdan sonra performans ve kamera kalitesi hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın! Yeni Redmi Note 14 modellerinden birini almayı düşünüyor musunuz? Xiaomi’nin telefonlarını rakiplerine göre tercih etme nedeniniz nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz!