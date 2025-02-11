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Reha Muhtar Belgelerinin Çalındığını İddia Etti

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SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, ünlü gazeteci Reha Muhtar, hizmetçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S. (48), Muhtar’ın evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Olayı geç fark eden Muhtar, durumu öğrenir öğrenmez savcılığa başvurdu.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Ünlü spiker, şikayet dilekçesinde “Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum” sözlerini kullandı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

TEHDİT OLUSTURAN DURUM

Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bunun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Hızla başlatılan soruşturmanın sonucunun hem Muhtar hem de toplum için dikkate değer olabileceği düşünülüyor.

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