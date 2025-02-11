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Reha Muhtar’ın Belgeleri Çalındı: Soruşturma Başlatıldı

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MUHTAR’IN SUÇ DUYURUSU

Muhtar, hizmetçisi hakkında bir suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre ünlü spikerin evinde çalışan yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S. (48), evdeki tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Olayı geç fark eden Reha Muhtar, durumu öğrenir öğrenmez savcılığa başvurdu.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ DETAYLARI

Ünlü gazeteci, şikayet dilekçesinde “Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum” ifadelerini kullandı. Bu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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