Rehber Öğretmenlere 14.300 TL Ek Ödeme Yapılacak

Okullarda görev yapan öğretmenlerin yaz dönemi mesleki çalışmaları 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında ÖBA üzerinden çevrim içi yapılacak. Bu çalışmalar için öğretmenlere 15 saat ek ders ödemesi yapılacak. Ödemelerin Temmuz ek ders ücretleriyle birlikte ödenmesi planlanıyor.

ÖĞRETMENLERE 3.300 TL EK DERS ÖDEMESİ YAPILACAK

Tahmini yüzde 14’lük zamma göre öğretmenlere saat başı 220 TL üzerinden toplam 3.300 TL ek ders ödenecek. Bu ödeme Temmuz ayı ek ders ücretleriyle birlikte hesaplara yatırılacak. Söz konusu ödeme yaz dönemi mesleki çalışmaları kapsamında verilecek.

REHBER ÖĞRETMENLERE LGS TERCİH DÖNEMİ İÇİN EK ÖDEME

Rehber öğretmenlere Temmuz ayında iki haftalık LGS tercih dönemi için 50 saat ek ders ödemesi yapılacak. Bu ödeme 13 ve 24 Temmuz tarihleri arasındaki 10 iş gününü kapsıyor. Rehber öğretmenlere saat başı 220 TL’den toplam 11.000 TL ödenecek.

TOPLAM ÖDEME TUTARI 14.300 TL OLACAK

Söz konusu ödemeler Temmuz ayı ek ders ücretleriyle birlikte Ağustos ayı içinde yapılacak. Bu durumda rehber öğretmenlere toplam 14.300 TL ödeme yapılmış olacak. Ödemelerin tamamı aynı dönem içinde gerçekleştirilecek.