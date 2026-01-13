Rekabet Alevleniyor: Siri Gemini ile Güçleniyor

Apple, sesli asistanı Siri’nin bu yıl içerisinde yayımlanacak yeni versiyonunda Google’ın Gemini yapay zeka modellerini entegre edecek.

İKİ ŞİRKETİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bu iş birliği, Google’ın ana şirketi Alphabet’in OpenAI ile olan rekabette avantaj elde etmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, Google teknolojileri şu an Samsung’un “Galaxy AI” asistanında da uygulanıyor. Anlaşmanın finansal yönüne ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, Alphabet ve OpenAI’nin Apple ile anlaşma sağlamak adına bir rekabet içerisinde oldukları biliniyor.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİYOR

Yapılan açıklamanın akabinde, Alphabet’in piyasa değeri 4 trilyon doları geçti. Şirketin hisseleri, yapay zeka alanındaki projelerine dair olumlu beklentilerle geçen yıl %65 oranında artış gösterdi.

