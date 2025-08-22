Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Başlattı

REKABET KURUMUNDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” dahilinde yürütülen araştırmalar sonucunda bazı bulgular ortaya çıktı. Buna göre, Google’ın uygulama geliştiricilere sunduğu ödeme hizmetleriyle ilgili olarak kısıtlamalar getirdiği yönünde şüpheler oluştu. Bu nedenle, ön araştırma yapma gereği doğdu.

GOOGLE’A YÖNELİK SORUŞTURMA KARARI

Araştırmanın sonuçlarına göre, Google’ın uygulama içi satın alımlar için kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu kıldığı ve geliştiricilere kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirme izni vermediği tespit edildi. Bu durumu dikkate alarak, Google’a yönelik olarak Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. gibi şirketleri kapsayan bir soruşturma açılmasına karar verildi. Kurul tarafından alınan bu kararların, soruşturma başlatılan şirketlerin yasalara aykırı davrandığı veya yaptırımlarla karşılaşacakları anlamına gelmediği vurgulandı.