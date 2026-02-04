Rekabet Kurulu’ndan Google’a Yeni Android Soruşturması

Rekabet Kurulu, Google’ın Android işletim sistemi ekosistemine yönelik yeni bir soruşturma sürecini başlattı. Kurulun yaptığı açıklamaya göre, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde, Google hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi gereği soruşturma açılmasına karar verildi. Söz konusu soruşturma, 19 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararının arkasından Google ile mobil cihaz üreticileri arasındaki mevcut sözleşme yapısının rekabet hukuku açısından yeni ihlaller doğurup doğurmadığını araştırma amacını taşıyor.

ANDROİD TABANLI SİSTEMLERİN KULLANMASININ ENGELLENDİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR DA SORUŞTURMADA DEĞERLENDİRİLECEK!

Kurulun inceleyeceği esas iddialar arasında, Google Arama uygulamasına dair fiili münhasırlık etkisi, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi hizmetler aracılığıyla Google Arama’ya sağlanmış varsayılan avantajlar ve Chrome tarayıcısına tanınan çeşitli ayrıcalıklar yer alıyor. Ayrıca, cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alarak alternatif işletim sistemleri geliştirmelerinin veya üçüncü taraf Android tabanlı sistemleri kullanmalarının engellendiğine ilişkin uygulamalar da soruşturma sürecinde değerlendirilecek.

ANDROID GELİŞTİRİCİLERİNİ İLGİLENDİREN POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ DE İNCELENECEK

Bununla birlikte, Android uygulama geliştiricilerini yakından ilgilendiren Android Geliştirici Doğrulama Programı çerçevesinde Google’ın yakın zamanda yaptığı politika değişiklikleri de mercek altına alınacak. Kurul, bu değişikliklerle geliştiricilere yüklenen yükümlülüklerin rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığına odaklanacak. Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararıyla başlatılan bu soruşturma kapsamında, Google’ın sözleşme ilişkileri ve uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’a aykırı olup olmadığını değerlendirecek.