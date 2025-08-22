Gündem

Rekabet Kurulundan Google'a Soruşturma Açıldı

ŞİKAYETLER VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Rekabet Kurumu, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelere dair bilgileri paylaştı. Yapılan ön araştırma, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda bazı kısıtlamalar getirdiğine dair şüpheleri ortaya çıkardı.

AÇIKLAMALAR VE BELGELER

Araştırma sonuçları, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” kullanımını zorunlu kıldığı ve bu süreçte uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine müsaade etmediğini gösterdi. Bu durumun ardından, Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. isimli şirketlere soruşturma açılmasına karar verildi.

SONUÇ VE HUKUKİ DURUM

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, şüpheli teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri veya yaptırımlarla karşılaşacakları anlamına gelmiyor. Yani, yapılan soruşturmalar sürecinde, henüz kesin bir sonuca varılmamış bulunuyor.

