Rekabet Kurumu Haribo Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, yumuşak şeker sektörünün en önde gelen markalarından biri olan Haribo hakkında soruşturma başlattı. Yapılan ilk araştırma sonucunda, Haribo’nun pazar hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği ve rakiplerinin pazardan dışlanmasına neden olacak eylemlerde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, şirketin satış noktalarında yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarının da bulunduğu belirtildi. Bu sebeplerle, Ocak ayında başlatılan ön araştırmanın ardından Rekabet Kurumu, Haribo hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

Pazarda güçlü bir yere sahip olan markaların, rakiplerin raflarda görünürlük sağlamalarını veya müşterilere ulaşmalarını zorlaştıracak stratejiler izlemesi, dışlayıcı davranış olarak adlandırılıyor. Bu tür davranışlar, rakiplerin üretim maliyetlerini yapay bir şekilde artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak biçiminde ortaya çıkabiliyor.