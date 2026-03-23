Rekabet Kurumu Haribo Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, yumuşak şeker sektörünün en önde gelen markalarından biri olan Haribo hakkında soruşturma başlattı. Yapılan ilk araştırma sonucunda, Haribo’nun pazar hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği ve rakiplerinin pazardan dışlanmasına neden olacak eylemlerde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, şirketin satış noktalarında yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarının da bulunduğu belirtildi. Bu sebeplerle, Ocak ayında başlatılan ön araştırmanın ardından Rekabet Kurumu, Haribo hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

Pazarda güçlü bir yere sahip olan markaların, rakiplerin raflarda görünürlük sağlamalarını veya müşterilere ulaşmalarını zorlaştıracak stratejiler izlemesi, dışlayıcı davranış olarak adlandırılıyor. Bu tür davranışlar, rakiplerin üretim maliyetlerini yapay bir şekilde artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak biçiminde ortaya çıkabiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adana Demirspor’un Puan Silme Cezası 60’a Ulaştı

Adana Demirspor, FIFA'dan aldığı yeni ceza ile 6 puan kaybetti. Bu durum, kulübün puanını -57'ye düşürdü.
Gündem

Bitcoin Yükselişe Geçti: Trump’tan Ateşkes Sinyali

Trump'ın İran'a yönelik saldırıları ertelediği haberinin ardından Bitcoin'de ani bir yükseliş yaşanarak fiyat 70 bin 800 dolara, yüzde 4,8 artışla ulaştı.
Gündem

Tüm Okullarda Finansal Okuryazarlık Dersi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbirliğiyle hazırlanan finansal okuryazarlık dersi, yarın tüm okullarda ilk ders saatinde uygulanmaya başlanacak.
Gündem

40 Yeni Meslek İçin Belge Zorunluluğu Getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü gibi 40 meslek dalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alımını zorunlu hale getirdi.
Gündem

Trump Açıklamaları Sonrası Brent Petrol Fiyatları Düştü

ABD Başkanı, İran'ın enerji tesislerine yönelik askeri saldırıları beş gün boyunca ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında brent petrol fiyatları 92 dolara düştü.