Rekabet Kurumu’ndan BİM’e 1,3 Milyar Ceza

REKABET KURUMU’NUN YERİNDE İNCELEME YETKİSİ

Rekabet Kurumu’nun resmi internet platformu Rekabet Haber’de cezaya dair önemli bir açıklama yapıldı. Kurumun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlalinin tespit edilmesinde kullanılan en önemli araçlar arasında yer alıyor. Bu yetkinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, rekabetin sağlanması açısından son derece önemli bir konu. Yerinde incelemelerin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda, ilgili şirketlere cirolarının binde beşi oranında idari para cezası kesiliyor.

İNCELEMELERDE TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Yerinde incelemeler, Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla dikkatlice yapılıyor. İncelemeler yalnızca işle ilgili unsurları kapsıyor. Kişisel ya da özel verilere kesinlikle müdahale edilmiyor, bu tür veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor. Teşebbüslerin, bu idari para cezasından kaçınmaları için, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışanların yerinde inceleme sürecinin başlangıcından itibaren kullandıkları cihazlardaki herhangi bir veriyi silmemeleri gerekiyor. Aksi halde, bu durum Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolayca tespit ediliyor ve teşebbüsler, yerinde inceleme engelleme ya da zorlaştırma gerekçesiyle idari para cezası ile karşılaşabiliyor.

BİM YERİNDE İNCELEMEDEN CEZA ALDI

Özellikle 14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan bir yerinde incelemede, incelemenin başlamasının ardından bir BİM yöneticisi tarafından veri silme işleminin yapıldığı tespit edildi. Kurul, 6 Şubat tarihinde aldığı kararda yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmetti. Bu karar sonucunda BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandı.