“Reklamlar Artıyor, Mahremiyet Azalıyor”

YAPAY ZEKA İLE YENİLENEN ALEXA

Yapay zeka çağında neredeyse her ürün yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamalarından Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlara, Google gibi arama motorlarına kadar birçok platform, üretken yapay zeka entegrasyonu ile yenilendi. Şimdi ise Amazon’un dijital asistanı Alexa, 11 yılın ardından “Alexa+” adıyla güncelleniyor. Bu yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlara göre bu yenilik, kullanıcı deneyimini geliştirmekten ziyade Amazon’un satış stratejisine hizmet ediyor.

ALEXA+ İLE KULLANICI DENEYİMİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde konuşan gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile yaşadıkları deneyimi aktardı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’a kolayca eriştiğini, ancak cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu ifade etti: “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim.”

REKLAM KONTROLÜ VE FONKSİYONELLİK

Alexa+’ın daha doğal ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla daha uyumlu çalışması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi önceden sorunsuz çalışan işlevlerde sorunlar yaşandığı kaydedildi. Kullanıcılara sunulan “yeni özellikler” çoğu zaman sadece reklam içeriyor. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sormak istediğinde Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını belirtti.

MAHREMİYET ENDİŞELERİ

Mart ayında gerçekleştirilen bir değişiklik ile birlikte Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’ın arkasındaki yapay zekanın nasıl çalıştığına dair net bir açıklama yapılmadığını, bu yapay zekanın muhtemelen Amazon’un kendi sistemleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu ifade ediyor. Ancak sistemin tamamen hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Bu durum, asistanın kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakmasına sebep olabilir. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil,” diyor.