“Reklamlar, Mahremiyetin Önünde”

YAPAY ZEKAYLA YENİLENEN ALEXA

Yapay zeka çağında birçok ürün yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamalarından yaratıcı yazılımlara kadar geniş bir yelpazede, üretken yapay zeka entegrasyonu ile platformlar yenilikler yaşıyor. Şimdi, bu yeniliklerden biri de Amazon’un dijital asistanı Alexa için gerçekleşti. Yaklaşık 11 yıldır kullanıcılarla beraber olan Alexa, “Alexa+” adıyla güncellendi. Yeni versiyon, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile harmanlıyor. Ancak uzmanlar, bu gelişmenin daha fazla kullanıcı deneyimi sunmaktan ziyade Amazon’un satış stratejisine katkı sunduğunu belirtiyor.

KULLANIM DENEYİMLERİ

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile olan deneyimlerini paylaştı. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’a hızlı erişim sağladığını, fakat cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu ifade etti. “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim” şeklinde konuştu.

REKLAM ARTISINI VURGULADI

Alexa+’ın daha doğal bir ses sentezi ve Uber gibi uygulamalarla uyumu, olumlu olarak değerlendiriliyor. Ancak kullanıcıların internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi daha önce problemsiz çalışan işlevlerde sorun yaşadığı bildiriliyor. Yeni özellikler olarak sunulan birçok önerinin aslında reklam içerdiği belirlendi. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sorguladığında Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığına dikkat çekti.

MAHREMİYET KAYGILARI

Mart ayında yapılan bir güncelleme sonrası, Alexa+ artık “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu durum, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’ın arkasındaki yapay zekanın nasıl çalıştığını tam olarak açıklığa kavuşturmadığını, bunun muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu ifade ediyor. Ancak sistemin tam olarak hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Bu durum, asistanın kullanıcıları yoğun bir reklam bombardımanına maruz bırakmasına yol açıyor. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil” dedi.