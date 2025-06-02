Rektör Özkan, Özgür Özel’i kınadı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANLAMLI MESAJ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından öğrencilerin gerçekleştirdiği gösterileri hatırlatarak, “Antalya’da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi’nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Akdeniz Üniversitesi’nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler” ifadelerini kullandı. Özgür Özel, 10’dan geriye sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini başına takarak, “Akdeniz Üniversitesi’nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş” diye konuştu.

REKTÖRDEN CEVAP

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Turizm Fakültesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın Özgür Özel, dün Antalya’da bir miting düzenledi. Ancak talihsiz bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması doğru değildi ve hakaretler içeriyordu” dedi. Prof. Dr. Özkan, sürecin detayları hakkında CHP’li milletvekillerine bilgilendirme yaptığını ve “Biz mezuniyet törenlerimizi iptal etmedik, yapıyoruz ve en şık şekilde gerçekleştiriyoruz. Ama sanki ben bunu hiç anlatmamışım gibi. Dün Özgür Özel mitingde ağzına geleni söyledi. Hem benim adıma hem Akdeniz Üniversitesi adına. Bu gerçekten çok kırıcıydı” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEYE KATKIDA BULUNMADILAR

Rektör Özkan, “Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum” dedi. Ayrıca, bu yıl üniversiteden yaklaşık 15 bin öğrencinin mezun olacağını vurguladı. “Öğrencilerimize sorarak mezuniyeti nasıl yapmamız gerektiğine karar verdik ve herkes bunu tercih etti. Bir siyasi partinin de mezuniyet törenimizi nasıl yapacağımıza dair bir sahiplenme içinde olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Bu mitingde hem hakaret vardı hem de yalanlarla doluydu. Sanki siyasi partilerin başka işi gücü yokmuş gibi. Bunu anlamakta da zorlanıyorum” diye belirtti.

SİYASETİN DÜZENİ

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel’i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım” dedi.