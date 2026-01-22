Renault’dan Fransız Ordusu İçin İHA Üretim Projesi

DÜNYADA POLİTİK GERİLİM ARTMAKTA

Dünya genelindeki politik gerginliklerin ve güvenlik tehditlerinin artış gösterdiği bir dönemde, otomotiv sektörü savunma sanayisine yönelme çabası içerisinde. Renault’nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Fabrice Cambolive, Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı’nın yerli bir insansız hava aracı projesi için kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİYLE KRİTİK ORTAKLIK

Proje çerçevesinde, Renault’nun Fransız havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren Turgis Gaillard ile stratejik bir işbirliği içerisinde olacağı belirtiliyor. Fransa Savunma Bakanlığı tarafından izlenecek bu insansız hava aracı projesinin üretim merkezlerinin ise şirketin Cléon ve Le Mans tesisleri olması düşünülüyor.

AYLIK 600 ADET ÜRETİM HEDEFİ

Şirketten projeye ilişkin herhangi bir yalanlama gelmezken, yönetim Renault’nun ana odak alanının otomotiv sektörü olarak kalacağına dikkat çekiyor. Medyada çıkan haberlere göre, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip olması muhtemel taktiksel insansız hava araçlarının üretim kapasitesinin, ilk yıl sonunda aylık olarak 600 adede ulaşabileceği öngörülüyor.