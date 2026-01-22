Konya’da Otomobil Takla Attı Altı Kişi Yaralandı

KAZA BEYŞEHİR-ANTALYA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 3. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ersoy A. yönetimindeki 45 SL 717 plakalı otomobil, Antalya’dan Beyşehir istikametine seyahat ederken kontrolden çıkarak takla attı. Refüje devrilerek ters dönen araçta yer alan 6 kişi yaralandı.

GELEN İHBAR ÜZERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından durumu bildiren ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLENİN SEYAHATİ ANTALYA’DAN İSPARTA’YA

Yaralılardan oluşan ailenin Antalya’dan Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.