Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

mus-ta-yogun-kar-yagisi-hayati-olumsuz-etkiliyor

Muş’ta son günlerde etkisini artıran kar yağışı, Kale Mahallesi’nde günlük yaşamı zorlaştırdı. Yükselen kar birikintileri, tek katlı konutların çatılarının tamamen karla kaplanmasına sebep olurken, bazı evler adeta kar altında kaldı.

ÇÖKMELERE KARŞI SEFERBERLİK

Karın ağırlığının binalarda hasar yaratma riskinden endişe duyan mahalle sakinleri, sabah erken saatlerde küreklerle damlara çıkarak temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, dikkatlice biriken karları çatıdan indirerek olası çökmelerin önüne geçmeye çabaladı.

