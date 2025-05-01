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Renault Duster Fiyatları Mayıs Ayında Yükseldi

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RENAULT’DAN YENİ KAMPANYA AÇIKLAMASI

Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault, satışlarını artırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Mayıs ayına enerji dolu bir başlangıç yapan marka, popüler C-SUV modeli Renault Duster için etkileyici bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya ile, Duster’ın dikkat çeken özelliklerini ve çekici yönlerini inceleyeceğiz.

DUSTER’IN PERFORMANSI VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Renault Duster, şu anda temel donanım seviyesiyle 100 hp gücünde motor seçeneği sunuyor. Bu tam otomatik şanzımana sahip araç, performans açısından tatmin edici sonuçlar verirken, yakıt tüketimi bakımından da makul değerler sağlıyor. Duster, evolution ve techno adındaki iki farklı donanım paketi ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. En temel paketinde bile oldukça zengin özellikler barındıran Duster, 10,1 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç dijital renkli gösterge paneli ile dikkat çekiyor.

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