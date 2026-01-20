Renault Group Büyümeye Devam Ediyor: Üçüncü Yıl Üst Üste Artış

Renault Group, markaları olan Renault, Dacia ve Alpine ile pazarın üzerinde bir performans sergiliyor. Grup, 2025’te küresel otomotiv pazarında beklenen sınırlı büyümeye rağmen art arda üçüncü kez satışlarını artırmayı başardı. Dünya geneli toplamda 2.336.807 adetlik satış rakamına ulaşan Renault Group, özellikle hibrit ve elektrikli araçlardaki hızlandırılmış büyümesi ile dikkati çekti. Avrupa’da binek araç satışları performansı ile üst sıralarda yer alan grup, elektrifikasyon stratejisinin somut sonuçlarını da net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÜÇ MARKA, TEK STRATEJİ: PAZARIN ÜZERİNDE BÜYÜME

2025 yılında pazarın yüzde 1,6 büyüdüğü bir ortamda Renault Group, yüzde 3,2’lik bir artış kaydetti. Renault, 1.628.030 adet sahada satarak yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Dacia ise 697.408 adetlik satışla yüzde 3,1 artış elde etti. Alpine, ilk kez 10 bin adedi aşarak 10.970 satışa ulaştı ve yüzde 139,2’lik tarihi bir büyüme gerçekleştirdi.

AVRUPA’DA GÜÇLÜ KONUM, FRANSA’DA LİDERLİK

Renault Group, Avrupa genelinde 1,6 milyondan fazla araç satışı gerçekleştirerek binek araç satışlarını yüzde 5,9 artırdı. Bu durum, grubun Fransa’da en büyük otomotiv grubu konumuna gelmesini sağladı. Hafif ticari araç segmentinde ise yılın ikinci yarısında toparlanma belirtileri gözlemlendi.

ULUSLARARASI PAZARLARDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Avrupa dışındaki pazarlarda Renault markası, yüzde 11,7 oranında büyüme gösterdi. Latin Amerika, Güney Kore ve Fas’ta yaşanan güçlü artışlar, grubun küresel satış başarısını destekledi. Böylece Renault, dünyanın en çok satan Fransız otomobil markası unvanını muhafaza etti.

ELEKTRİFİKASYONDA HIZ KESİLMİYOR

Renault Group, Avrupa’da yaklaşık 400 bin hibrit araç satarak bu segmentte yüzde 35,1 büyüme sağladı. Elektrikli araç satışları ise yüzde 76,7 artarak 194 bin adede ulaştı. Renault, elektrikli araç mixini yüzde 20’nin üzerine çıkardı. Dacia, hibrit araç satışlarını bir yıl içinde iki katından fazla artırmayı başardı.

2026’DA YENİ MODELLERLE ÜRÜN ATAĞI

Grup, 2026 yılında yeni Clio, Twingo E-Tech Electric, yeni A ve C segmenti Dacia modelleri ile Alpine A390’ı pazara sunmaya hazırlanıyor. Uluslararası pazarlarda, Türkiye dahil birçok ülke için yeni modellerin satışa çıkması planlanıyor.

“ELEKTRİFİKASYON VE TİCARİ DİSİPLİN BİRLİKTE İLERLİYOR”

Renault Group Büyümeden Sorumlu Genel Müdürü Fabrice Cambolive, elde edilen sonuçların değer odaklı ürün planı ve disiplinli ticari politikanın bir yansıması olduğunu belirtti. Hibrit ve tam elektrikli teknolojilerin, hem müşteri taleplerini hem de CO₂ hedeflerini aynı anda karşıladığını dile getirerek, “Grubun ticari sonuçları, değer odaklı ürün planımız, disiplinli ticari politikamız ve tutarlı stratejimiz arasındaki güçlü uyumu açıkça yansıtıyor. Bu yıl, uluslararası pazarlardaki performansımız Avrupa’daki büyümemizi tamamlıyor” şeklinde konuştu.

RENAULT: HİBRİT VE ELEKTRİKLİLERLE GÜÇLENEN MARKA

Renault markası, Avrupa’da binek ve hafif ticari araç toplamında ikinci sıraya yükseldi. Hibrit satışlar yüzde 17 artarken, elektrikli satışlar yüzde 72’nin üzerinde büyüme kaydetti. Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa’nın en çok satan elektrikli modelleri arasına girdi.

DACİA: AVRUPA PERAKENDE PODYUMUNDA

Dacia, Avrupa perakende binek araç pazarında ikinci sıraya yükseldi. Sandero, liderliğini sürdürürken, Bigster ve Spring modelleri markanın büyümesine katkı sağladı. Satılan her dört Dacia aracından biri artık elektrikli veya hibrit.

ALPİNE: PREMİUM SEGMENTTE ÜÇ HANELİ BÜYÜME

Alpine, 2025 yılı itibarıyla yüzde 139,2’lik büyüme ile geçmişteki en güçlü performanslarından birini sergiledi. Elektrikli A290’ın başarılı lansmanı ve A390 modelinin tanıtımı, markanın premium spor otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirdi.