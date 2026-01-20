Kastamonu’da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

kastamonu-da-es-zamanli-uyusturucu-operasyonu-gerceklestirildi

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrekani ilçesinde 8 şüpheliye yönelik olarak 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlendi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda, 57 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 18 adet sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 19 adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet cep telefonu ve 7 adet SIM kart ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yürütülen operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

