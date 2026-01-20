Yangın Nedeniyle Kullanılamaz Hale Gelen Ev

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yağmurköy’de muhtar Haşim Hatipoğulları’na ait olan iki katlı bir konutta yangın meydana geldi. Alevler, kısa süre içerisinde tüm yapıyı sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, başlattıkları müdahale ile yangını söndürmeyi başardı. Yangın anında evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.