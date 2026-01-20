Otoparkta Şakalaşma Kavga ile Sonuçlandı: Bir Ölü

otoparkta-sakalasma-kavga-ile-sonuclandi-bir-olu

Olay, Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki kapalı otoparkta gerçekleşti. A.K., burada şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile bir süre sonra tartışmaya girdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, A.K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım’ı karın bölgesinden yaraladı. Yaralanan Yıldırım kanlar içinde yere düşerken, A.K. olay yerinden kaçtı.

Etraftaki vatandaşların ihbarı sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri A.K.’yı olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

